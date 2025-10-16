На жаль, через ворожий обстріл є втрати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Що відомо про російський удар?

Зазначається, що під ударом опинився навчальний підрозділ, який розташований "в тиловій та відносно спокійній частині нашої країни". Для атаки противник використав щонайменше 2 балістичні ракети.

"Через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби", – ідеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, усім пораненим надають необхідну медичну допомогу, і вже невдовзі військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв'язатися зі своїми близькими.

Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України за даним фактом Військова служба правопорядку проводить службове розслідування. Висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих,

– додали у командуванні.

Наразі додаткової інформації з цього приводу не вказують. Кількість загиблих через ворожий удар також не розголошують.

Такі атаки стаються не вперше