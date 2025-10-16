К сожалению, из-за вражеского обстрела есть потери. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Что известно о российском ударе?
Отмечается, что под ударом оказалось учебное подразделение, которое расположено "в тыловой и относительно спокойной части нашей страны". Для атаки противник использовал по меньшей мере 2 баллистические ракеты.
"Из-за вражеского попадания, несмотря на оповещение, перемещение в укрытие и другие принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось. На месте работают соответствующие экстренные службы", – говорится в сообщении.
Согласно обнародованной информации, всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь, и уже вскоре военнослужащие подразделения будут иметь возможность связаться со своими близкими.
Решением Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины по данному факту Военная служба правопорядка проводит служебное расследование. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших,
– добавили в командовании.
Сейчас дополнительной информации по этому поводу не указывают. Количество погибших из-за вражеского удара также не разглашают.
Такие атаки происходят не впервые
- Напомним, подобный удар Россия нанесла ночью 12 августа. Тогда во время перемещения к укрытиям группа военнослужащих попала под поражение кассетных боеприпасов. Из-за этого тогда погиб один человек.