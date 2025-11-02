Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Долини Івана Диріва. Герой був родом з містечка в Івано-Франківській області.
Дивіться також "За свою свободу треба боротися": пам'яті легендарного Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі"
Що відомо про загиблого Героя Владислава Торка?
21-річний житель міста Долина Владислав Торк народився 26 квітня 2004 року. Воїн служив у спецпідрозділі ГУР "Kraken". Молодий чоловік зробив свідомий вибір та став на захист України. Владислав мужньо та стійко обороняв кордони рідної держави.
В одному з боїв проти російського агресора 20 жовтня 2025 року Владислав Торк віддав життя за свободу своєї Батьківщини.
Війна забирає найкращих – тих, у кого все ще попереду: мрії, плани, життя… Щирі співчуття рідним і близьким Владислава. Світла пам’ять Герою, який навіки залишиться у серцях долинян,
– написав Іван Дирів.
Редакція 24 Каналу шанує подвиг воїна Владислава Торка! Вічна слава й пам'ять українському Герою.
Україна втрачає захисників
30 жовтня внаслідок обстрілу поблизу Миколаївки Краматорського району загинув відомий в Івано-Франківську футболіст Михайло Кавацюк. Він був головним сержантом, на війну пішов добровільно в лютому 2022 року.
Під час виконання бойового завдання біля Приморського Запорізької області поліг Андрій Пацановський з Київської області. У житті Герой був досвідченим електриком, але Україна пам'ятатиме його як мужнього й самовідданого захисника.