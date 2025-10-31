укррус
Був відповідальним та доброзичливим: на війні поліг захисник Андрій Пацановський

Софія Рожик
Основні тези
  • Андрій Пацановський загинув 20 жовтня під час виконання бойового завдання біля Приморського Запорізької області.
  • Він був досвідченим електриком у мирному житті.
Болюча втрата: на фронті загинув військовий з Київщини Андрій Пацановський - 24 Канал
На фронті загинув військовий з Київщини Андрій Пацановський / Колаж 24 Каналу

Україна зазнала ще однієї болючої втрати на фронті. Загинув військовий з Київщини Андрій Пацановський.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Бучі Анатолія Федорука.

Дивіться також В Міненерго назвали прізвища загиблих енергетиків зі Слов'янської ТЕС: чиї життя забрав терор

Що відомо про Андрія Пацановського?

Андрію Пацановському було 47 років. Він загинув 20 жовтня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Приморське Запорізької області.

У мирному житті Андрій був досвідченим електриком. Він працював на різних об'єктах, був відповідальним та доброзичливим.

У захисника залишилися брати та сестри.

Попрощалися із полеглим воїном 30 жовтня у Бучі.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Андрія Пацановського. Вічна пам'ять та слава захиснику України.

Втрати України на війні: останні новини

  • Унаслідок ураження російським дроном загинув 37-річний захисник Володимир Шевченко, уродженець села Яблуневе Оржицької громади на Полтавщині.

  • На фронті загинув захисник Денис Сергєєв з Кривого Рогу. Він був посмертно нагороджений орденом "За заслуги перед містом" ІІІ ступеня.

  • Поліг на війні також Максим Волошин з Білої Церкви. Він був оператором безпілотних літальних апаратів, загинув у районі населеного пункту Ямпіль.