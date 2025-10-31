Був відповідальним та доброзичливим: на війні поліг захисник Андрій Пацановський

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Бучі Анатолія Федорука.
Що відомо про Андрія Пацановського?
Андрію Пацановському було 47 років. Він загинув 20 жовтня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Приморське Запорізької області.
У мирному житті Андрій був досвідченим електриком. Він працював на різних об'єктах, був відповідальним та доброзичливим.
У захисника залишилися брати та сестри.
Попрощалися із полеглим воїном 30 жовтня у Бучі.
24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Андрія Пацановського. Вічна пам'ять та слава захиснику України.
