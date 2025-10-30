Володимир Шевченко народився 18 жовтня 1987 року в місті Черкаси. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Оржицьку громаду.

Що відомо про загибель Володимира Шевченка?

Тривалий час Володимир Шевченко мешкав у Яблуневому, де закінчив дев’ять класів місцевої школи. Після проходження строкової служби працював будівельником і створив сім’ю. Разом із цивільною дружиною Наталею виховували доньку, якій зараз чотири роки.

"Односельці пам'ятають його як серйозного, совісного та відданого чоловіка. Разом із цивільною дружиною Наталею виховували 4-річну донечку, яка тепер зростатиме без батьківської підтримки. Володимир був другом та порадником для свого брата Олександра, опорою для чотирьох двоюрідних сестер. Його людяність проявилася і в тому, що він забрав до себе в Черкаси хворого лежачого батька і піклувався про нього до останніх днів", – йдеться у повідомленні.

У липні 2025 року його мобілізували до ЗСУ, де він служив стрільцем-снайпером. З 1 вересня 2025 року Володимир вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання на Сумщині. Пізніше підтвердилося, що він загинув внаслідок атаки російського безпілотника.

Прощання з героєм відбудеться 31 жовтня у Черкасах, а поховають Володимира Шевченка на Алеї Героїв.

