Владимир Шевченко родился 18 октября 1987 года в городе Черкассы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оржицкую общину.

Что известно о гибели Владимира Шевченко?

Долгое время Владимир Шевченко жил в Яблоневом, где закончил девять классов местной школы. После прохождения срочной службы работал строителем и создал семью. Вместе с гражданской женой Натальей воспитывали дочь, которой сейчас четыре года.

"Односельчане помнят его как серьезного, совестливого и преданного мужа. Вместе с гражданской женой Натальей воспитывали 4-летнюю дочь, которая теперь будет расти без родительской поддержки. Владимир был другом и советчиком для своего брата Александра, опорой для четырех двоюродных сестер. Его человечность проявилась и в том, что он забрал к себе в Черкассы больного лежачего отца и заботился о нем до последних дней", – говорится в сообщении.

В июле 2025 года его мобилизовали в ВСУ, где он служил стрелком-снайпером. С 1 сентября 2025 года Владимир считался пропавшим без вести во время выполнения боевого задания на Сумщине. Позже подтвердилось, что он погиб в результате атаки российского беспилотника.

Прощание с героем состоится 31 октября в Черкассах, а похоронят Владимира Шевченко на Аллее Героев.

