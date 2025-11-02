Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучали сирены – немедленно направляйтесь в укрытие.

Что известно о воздушной тревоге?

Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте

18:57, 2 ноября

Харьковская область – угроза применения баллистического вооружения!

Угроза применения баллистического вооружения с востока.

18:43, 2 ноября

БПЛА с Днепропетровщины, курсом на Лозовской район Харьковщины.

18:16, 2 ноября

  • БПЛА в Корюковском районе Черниговщины, курс юго-западный.

  • БПЛА на востоке Днепропетровщины, постоянно меняют направление движения.

18:02, 2 ноября

БПЛА на Киевщине, курсом на Дымер.

17:44, 2 ноября

БПЛА на юге Черниговщины, курсом на Киевскую область.