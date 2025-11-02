Було застосовано кілька ракет "Кинджал". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингові канали.
Дивіться також По всій Україні – повітряна тривога: злетів МіГ-31К, в кількох областях фіксують "Шахеди"
Що відомо про вибухи на Житомирщині?
О 23:35 Повітряні сили попередили про зліт МіГ-31К. За даними моніторів, у повітрі загалом було 3 винищувачі.
Згодом була фіксація кількох ракет через Сумщину, Чернігівщину, Київщину. Зрештою вибухи пролунали на Житомирщині.
"Курсом на Житомир!" – попереджали у ПС.
Моніторингові канали писали, що по області прилетіли 3х гіперзвукові ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал".
О 00:06 пролунав відбій загрози по МіГ-31К.
Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетні та дронові загрози, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Увечері Росія атакувала Харків
2 листопада о 22:03 мешканців Харківщини попередили про пуски керованих авіаційних бомб. Під загрозою був й сам Харків.
О 22:10 у місті чули серію вибухів.
За даними місцевої влади удари припали по Київському та Індустріальному районах міста. Попередньо, минулося без постраждалих.