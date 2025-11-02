Було застосовано кілька ракет "Кинджал". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингові канали.

Що відомо про вибухи на Житомирщині?

О 23:35 Повітряні сили попередили про зліт МіГ-31К. За даними моніторів, у повітрі загалом було 3 винищувачі.

Згодом була фіксація кількох ракет через Сумщину, Чернігівщину, Київщину. Зрештою вибухи пролунали на Житомирщині.

"Курсом на Житомир!" – попереджали у ПС.

Моніторингові канали писали, що по області прилетіли 3х гіперзвукові ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал".

О 00:06 пролунав відбій загрози по МіГ-31К.

Увечері Росія атакувала Харків