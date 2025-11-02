Было применено несколько ракет “Кинжал”. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы.
Смотрите также По всей Украине – воздушная тревога: взлетел МиГ-31К, в нескольких областях фиксируют "Шахеды"
Что известно о взрывах на Житомирщине?
В 23:35 Воздушные силы предупредили о взлете МиГ-31К. По данным мониторов, в воздухе в целом было 3 истребителя.
Впоследствии была фиксация нескольких ракет через Сумскую, Черниговскую, Киевскую область. В конце концов взрывы прогремели на Житомирщине.
"Курсом на Житомир!" – предупреждали в ПС.
Мониторинговые каналы писали, что по области прилетели 3х гиперзвуковые ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал".
В 00:06 прозвучал отбой угрозы по МиГ-31К.
Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетные и дроновые угрозы, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.
Вечером Россия атаковала Харьков
2 ноября в 22:03 жителей Харьковщины предупредили о пусках управляемых авиационных бомб. Под угрозой был и сам Харьков.
В 22:10 в городе слышали серию взрывов.
По данным местных властей удары пришлись по Киевскому и Индустриальному районам города. Предварительно, обошлось без пострадавших.