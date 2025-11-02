Туда летел КАБ, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

Что известно о взрывах в Харькове?

Воздушные силы в 22:03 предупредили о пусках управляемых авиационных бомб российской тактической авиацией на север Харьковщины.

КАБ в направлении Харькова,

– уточнили там уже через 4 минуты.

По данным местных СМИ, серия взрывов в городе прозвучала в 22:10.

Атаку КАБом подтвердил городской голова Харькова.

"В городе был слышен взрыв предварительно в Индустриальном районе", – написал Игорь Терехов, позже уточнив, что удар был по открытой территории без последствий.

По состоянию на 22:18, по сообщению председателя ОВА Олега Синегубова, информации о пострадавших в этом районе не поступало.

Но, кроме Индустриального, пострадал также Киевский район города. На место российского удара выехали подразделения ГСЧС.

Там, предварительно, тоже никто не пострадал.

