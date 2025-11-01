Около 7:17 утра Воздушные силы ВСУ фиксировали скоростную цель, которая направлялась в сторону Николаева. О последствиях вражеской атаки информирует 24 Канал со ссылкой на Николаевскую ОГА.

Актуально В Николаеве прогремел взрыв: туда летела скоростная цель

Что известно о пострадавших в результате российского удара?

Мэр города Александр Сенкевич сообщал о взрывах в Николаеве.

Позже глава местной госадминистрации Виталий Ким написал, что в результате вражеского ракетного удара по Николаеву есть раненые.

Сейчас уточняется информация о последствиях российской атаки, на месте работают все соответствующие службы.

Какова ситуация в Николаеве и области?