Около 7:17 утра Воздушные силы ВСУ фиксировали скоростную цель, которая направлялась в сторону Николаева. О последствиях вражеской атаки информирует 24 Канал со ссылкой на Николаевскую ОГА.
Актуально В Николаеве прогремел взрыв: туда летела скоростная цель
Что известно о пострадавших в результате российского удара?
Мэр города Александр Сенкевич сообщал о взрывах в Николаеве.
Позже глава местной госадминистрации Виталий Ким написал, что в результате вражеского ракетного удара по Николаеву есть раненые.
Сейчас уточняется информация о последствиях российской атаки, на месте работают все соответствующие службы.
Какова ситуация в Николаеве и области?
Во время атаки на Николаев 16 октября враг выпустил сразу две управляемые авиабомбы. Впервые с начала полномасштабной войны КАБы достигли окраин города. В тот же день россияне впервые ударили по Николаеву управляемой авиабомбой, дальность полета которой составляла около 150 километров.
В то же время в Николаеве удалось восстановить централизованное водоснабжение после завершения строительства нового трубопровода длиной 136 километров. Отсутствие водоснабжения было вызвано обстрелами еще в 2022 году.
Кроме того, Силы обороны Юга Украины уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-30 "Смерч". По словам начальника Николаевской ОГА, именно из этой установки оккупанты в течение трех месяцев обстреливали сельскохозяйственные поля в регионе.