Около 07:16 в нескольких областях Украины, в частности, в Николаевской, объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Николаеве?

В 07:17 Воздушные силы сообщили о движении скоростной цели с территории оккупированного Крыма в северном направлении.

В 07.19 военные уточнили, что ракета летит на Николаев. Через минуту в городе раздались взрывы.

Слышен взрыв в Николаеве!,

– написал мэр Александр Сенкевич.

Мониторы пишут, что враг применил баллистику.

Напомним, что в ночь на 1 ноября россияне атаковали Украину ударными дронами. В частности, противник попал по центральной части Новогоро-Северска. Есть повреждения фасадов и окон на нескольких постройках.

