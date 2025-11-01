Около 07:16 в нескольких областях Украины, в частности, в Николаевской, объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов, передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Николаеве?
В 07:17 Воздушные силы сообщили о движении скоростной цели с территории оккупированного Крыма в северном направлении.
В 07.19 военные уточнили, что ракета летит на Николаев. Через минуту в городе раздались взрывы.
Слышен взрыв в Николаеве!,
– написал мэр Александр Сенкевич.
Мониторы пишут, что враг применил баллистику.
Напомним, что в ночь на 1 ноября россияне атаковали Украину ударными дронами. В частности, противник попал по центральной части Новогоро-Северска. Есть повреждения фасадов и окон на нескольких постройках.
Каковы последствия последних атак на Украину?
- Ночью 31 октября Россия атаковала дронами объекты энергетической инфраструктуры Одесской области. Известно о попадании в один из промышленных объектов.
- В Днепре в результате вражеской атаки возник пожар на территории гражданского предприятия.
- Оккупанты массированно обстреляли дронами Сумы. Вражеские беспилотники попали в девятиэтажный и двухэтажный дома. Пострадали более десяти человек, среди них – дети.