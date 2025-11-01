Близько 07:16 у кількох областях України, зокрема у Миколаївській, оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Миколаєві?

О 07:17 Повітряні сили повідомили про рух швидкісної цілі з території окупованого Криму в північному напрямку.

О 07:19 військові уточнили, що ракета летить на Миколаїв. За хвилину у місті пролунали вибухи.

Чутно вибух у Миколаєві!,

– написав мер Олександр Сєнкевич.

Монітори пишуть, що ворог застосував балістику.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 листопада росіяни атакували Україну ударними дронами. Зокрема, противник влучив по центральній частині Новогоро-Сіверська. Є пошкодження фасадів та вікон на декількох будівлях.

Які наслідки останніх атак на Україну?