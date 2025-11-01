Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова.
До теми Біля Черкас прогриміли вибухи: яка загроза була для міста
Які наслідки ворожої атаки по Новгород-Сіверському?
Олександр Селіверстов розповів, що ворог атакував Новгород-Сіверський 2 ударними дронами. Сталося влучання в центрі міста по центральній площі.
На жаль, є пошкодження фасадів та вікон на декількох будівлях. Інформація про постраждалих уточнюється,
– написав посадовець.
Він також показав кадри з наслідками удару по місту. На фото можна побачити, що через ворожу атаку повибивало шибки, а також утворилися вирви та гори будівельного сміття.
Наслідки ворожої атаки по Новгород-Сіверському / Фото з фейсбуку Олександра Селіверстова
Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.
Як окупанти тероризували Чернігівську область останнім часом?
Російська армія 29 жовтня обстріляла телевежу в центрі Чернігова. Через атаку сама конструкція зазнала пошкоджень, місцевих жителів закликали не наближатися до об'єкта, щоб уникнути небезпеки.
За день до цього росіяни двічі атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівщини, залишивши десятки тисяч споживачів без світла. Під час відновлювальних робіт окупанти обстріляли ремонтну бригаду, на щастя, працівники все ж встигли сховатись.
Також серія вибухів у Чернігові лунала 27 жовтня. Тоді ППО працювала по ворожих цілях, а неподалік Чернігова було зафіксовано падіння безпілотника.