Ворог навмисно б'є по ремонтних бригадах, намагаючись зірвати відновлення енергосистеми області повідомляє 24 Канал із посиланням на АТ "Чернігівобленерго".

Дивіться також Обстріл пошкодив важливий енергооб'єкт на Чернігівщині: можливі відключення світла

Що відомо про атаку росіян на Чернігівщину?

Російські війська 27 жовтня цинічно атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівщині. Під удар потрапив один з ключових об'єктів електропостачання в Корюківському районі. Через пошкодження десятки тисяч споживачів залишились без світла.

Одразу після обстрілу фахівці АТ "Чернігівобленерго" розпочали роботу над відновленням, однак ворог застосував свою цинічну тактику.

Спершу виконання робіт довелося відтермінувати до вечора, бо над об’єктом довго літав розвідувальний дрон. Коли ж безпекова ситуація більш-менш нормалізувалася й роботи все-таки розпочалися, рашисти запустили на те ж місце іще кілька безпілотників. Уже бойових,

– додають в обленерго.

На щастя, працівники встигли сховатись в укриття, тому ніхто не постраждав, однак службовий автомобіль зазнав значних пошкоджень.

Подібні інциденти останнім часом трапляються дедалі частіше. Росіяни свідомо завдають повторних ударів по об'єктах енергетики, намагаючись уразити не лише інфраструктуру, а й тих, хто її відновлює.

Що відомо про подібні цинічні удари росіян?