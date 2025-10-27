Про таке поінформували в Чернігівобленерго, передає 24 Канал.

Що відомо про пошкоджений енергооб'єкт?

Внаслідок російського обстрілу в Корюківському районі зазнав пошкоджень важливий енергетичний об'єкт.

Фахівці попереджають споживачів про відключення світла через російські удари. В Чернігівобленерго зазначають, що спеціалісти приступлять до аварійно-відновлювальних робіт, коли дозволить безпекова ситуація.

Важливо! Енергетики закликають зберігати спокій, інформаційну тишу та заходи власної безпеки.

Які наслідки попередніх атак на Чернігівську область?