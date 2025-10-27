О таком проинформировали в Черниговоблэнерго, передает 24 Канал.
Что известно о поврежденном энергообъекте?
В результате российского обстрела в Корюковском районе получил повреждения важный энергетический объект.
Специалисты предупреждают потребителей об отключении света из-за российских ударов. В Черниговоблэнерго отмечают, что специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам, когда позволит ситуация с безопасностью.
Важно! Энергетики призывают сохранять спокойствие, информационную тишину и меры собственной безопасности.
Какие последствия предыдущих атак на Черниговскую область?
Регулярные ракетно-дронные удары России приводят к серьезным разрушениям критической инфраструктуры Украины, больше всего страдают Черниговская и Сумская области.
Масштаб повреждений существенно затрудняет восстановление стабильного электроснабжения, а сами атаки направлены на истощение и опустошение этих регионов. Из-за удаленности и технических ограничений их энергопотребности сложно покрыть импортом электроэнергии.
Энергетические эксперты Владимир Омельченко и Юрий Корольчук в комментарии 24 Каналу объяснили, что конечной целью таких ударов является создание условий, заставляющих население покидать эти области, фактически – обезлюдение приграничных территорий.
Накануне, вечером 26 октября, российские силы атаковали дронами транспортную инфраструктуру на территории области. В результате обстрелов временно приостановили работу одного из пригородных железнодорожных маршрутов.
27 октября российские войска снова совершили атаку на Украину, использовав ударные беспилотники. Начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский сообщил о падении одного из дронов вблизи города. Известно о пострадавших и разрушениях частных домов.