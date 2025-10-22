Какова цель обстрелов энергетики на приграничье с Россией?

Приграничные области Украины являются наиболее уязвимыми для атак из-за географического расположения. Потребности в электроэнергии для них невозможно перекрыть благодаря импорту, а конечной целью обстрелов является обезлюдение территорий. Об этом в комментариях 24 Каналу рассказали эксперты по энергетике Владимир Омельченко и Юрий Корольчук.

С графиками почасовых и аварийных отключений света более трех недель живет Черниговщина. Сложной также является ситуация на Сумщине, где население живет з периодическими обесточиваниями вследствие обстрелов.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Приграничные области легче обстреливать. Туда долетает больше дронов и КАБы, потому что это недалеко. В прошлом году российский фюрер сказал, что будет создавать буферную зону на границах с Россией. Вот они и делают это террором. Это такой у них план зачистки приграничных регионов от населения за счет обстрелов и уничтожения инфраструктуры.

Что затрудняет возвращение стабильного электроснабжения?

Осенью 2025 года Россия возобновила регулярные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, однако изменила тактику и больше поражает распределительные сети в областях. Защита таких объектов затруднена, ведь их тысячи по всей стране.

Заметим! По состоянию на 17 октября Украина нарастила максимальную мощность импорта электроэнергии до 2,1 гигаватта, что стало самым высоким показателем за последние месяцы. Работа для увеличения технических возможностей поставок продолжается.

Однако государство не может полностью закрыть свои потребности благодаря импорту. Чтобы купить ее за рубежом, нужно сначала найти этот объем электроэнергии.

Эксперт Юрий Корольчук говорит, что зимой 2025-2026 годов ситуацию будут определять возможности и собственные потребности стран Европейского Союза, которые поставляют Украине электроэнергию. В то же время улучшить ситуацию удастся не во всех областях.

Юрий Корольчук эксперт Института энергетических стратегий Есть места, которые регионально пострадали, и они, к сожалению, далеко. Перекрыть импортом все проблемы этих регионов просто невозможно. То есть можно импортом, например, обеспечить потребителей на западе Украины и себе теоретически рассуждать, что произведенные в центре или на западе объемы перебросить дальше на восток. Но там проблема, что подстанции повреждены и не могут передать мощности. Поэтому за счет импорта потребность в тех регионах не перекроешь.

Какова ситуация в энергосистеме по состоянию на 22 октября?