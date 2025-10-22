Почему при введении ГАВ нет графиков?
График аварийных отключений – это отключение потребителей из-за дефицита объемов электроэнергии, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Харьковоблэнерго".
Это перечень электрических адресов (узлов электросетей), к которым могут быть применены отключения. Вместе с тем это не график плановых работ, в нем нет часов начала и завершения.
График вводится облэнерго в течение 15 минут после получения соответствующего распоряжения от Укрэнерго, поэтому спрогнозировать это и дать потребителям расписание вероятных отключений невозможно.
По восстановлению электроснабжения – решение об этом так же принимает Укрэнерго. Только после получения команды от регионального диспетчера специалисты облэнерго могут восстановить распределение электрической энергии.
Сообщение о применении аварийных отключений НЕВОЗМОЖНО обнародовать заранее – это аварийное отключение. Информация о причинах его применения и другие сведения являются информацией с ограниченным доступом в период военного положения,
– пишут в облэнерго.
Какие еще отключения света есть в Украине?
Применение различных графиков отключений зависит от потребности в ремонтах, оборудования, а также необходимости стабилизации энергосистемы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Отключения бывают нескольких типов:
- Аварийные – экстренные или локальные (в случае системных аварий или повреждения в результате обстрелов).
В таких случаях применяются графики аварийных отключений (ГАО) и графики ограничения мощности (ГОП).
- Стабилизационные (почасовые) – это уже графики почасовых отключений (ГПО).
Их применяют в случае, когда есть пиковые нагрузки и потребность сбалансировании энергосистемы.
- Плановые (для плановых ремонтов) – о таких отключениях оператор системы распределения заранее предупреждает потребителей.
Главные новости о состоянии энергосистемы
22 октября российская атака повредила энергетическую инфраструктуру, самая сложная ситуация в Сумской и Черниговской областях. С 16:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
По состоянию на октябрь 2025 года Россия запустила около 3000 БпЛА против Украины, что значительно больше по сравнению с августом. Только в октябре Россия нанесла 4 масштабные удары по энергетической сети Украины.