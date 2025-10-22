Чому при запровадженні ГАВ немає графіків?

Графік аварійних відключень – це відключення споживачів через дефіцит обсягів електроенергії, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Харківобленерго".

Це перелік електричних адрес (вузлів електромереж), до яких можуть бути застосовані відключення. Разом з тим це не графік планових робіт, у ньому немає годин початку та завершення.

Графік запроваджується обленерго протягом 15 хвилин після отримання відповідного розпорядження від Укренерго, тому спрогнозувати це та дати споживачам розклад ймовірних відключень неможливо.

Щодо відновлення електропостачання – рішення щодо цього так само приймає Укренерго. Тільки після отримання команди від регіонального диспетчера фахівці обленерго можуть відновити розподіл електричної енергії.

Повідомлення про застосування аварійних відключень НЕМОЖЛИВО оприлюднити заздалегідь – це аварійний захі. Інформація про причини його застосування та інші відомості є інформацією із обмеженим доступом у період воєнного стану,

– пишуть в обленерго.

Які ще відключення світла є в Україні?

Застосування різних графіків відключень залежить від потреби в ремонтах, обладнання, а також необхідності стабілізації енергосистеми, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Відключення бувають декількох типів:

Аварійні – екстрені або локальні (у разі системних аварій чи пошкодження в результаті обстрілів).

У таких випадках застосовуються графіки аварійних відключень (ГАВ) та графіки обмеження потужності (ГОП).

Стабілізаційні (погодинні) – це вже графіки погодинних відключень (ГПВ).

Їх застосовують у випадку, коли є пікові навантаження та потреба збалансуванні енергосистеми.

Планові (для планових ремонтів) – про такі відключення оператор системи розподілу заздалегідь попереджає споживачів.

