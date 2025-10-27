Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.
Що відомо про вибухи в Чернігові 27 жовтня?
Із 12:54 в Чернігові лунають вибухи. Росія атакувала місто кількома дронами. Один з них протиповітряна оборона змогла знешкодити, але уламки впали на території неподалік міста.
О 14:32 Брижинський оновив інформацію, додавши, що інший БпЛА впав у самому Чернігові – житлового будинку на півночі. Внаслідок атаки постраждали дві людини.
Інформація по пошкодженнях уточнюється,
– сказав очільник МВА.
За інформацією моніторингових каналів, на Чернігів удень летіли не менше 14 БпЛА.
Коли востаннє росіяни атакували Чернігів?
Пізно ввечері 25 жовтня росіяни вдарили безпілотником по одному з підприємств Чернігова. На території загорілася вантажівка. Тоді ж у Новгороді-Сіверському через влучання БпЛА сталася пожежа в адмінбудівлі одного з підприємств критичної інфраструктури – приміщення було знищене.
Російські війська завдали ударів дронами по об'єктах транспортної інфраструктури на Чернігівщині, що призвело до скасування залізничного сполучення.
27 жовтня вибухи в Чернігові теж прогриміли кілька разів. по цілях працювала ППО.