Монітори повідомляють, що росіяни запустили БпЛА щонайменше з 4 полігонів. О 20:49 на Чернігівщині оголосили повітряну тривогу, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Чернігові?

О 22:16 монітори повідомили, що 8 БпЛА рухаються на / повз Чернігів.

О 22:19 Повітряні сили попередили, що БпЛА перебувають на Чернігівщині та прямують курсом на південний-захід.

О 22:25 у Чернігові чули вибух.

Де ще є загроза дронів: дивіться на карті

Нагадаємо, що у ніч проти 25 жовтня Росія завдала ракетний удар по Києву. Внаслідок атаки загинули 2 людини, ще понад десяток постраждало. Відомо, що загиблі були у Деснянському районі. Тіло 36-річного чоловіка дістали з-під завалів. Ще один 58-річний чоловік з тяжкими пораненнями був госпіталізований. Його врятувати не вдалося.