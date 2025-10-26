Власниця помешкання – пані Ольга – розповіла журналістам, що здавала оселю родині переселенців з Червоного Лиману. На момент атаки подружжя разом із 14-річною донькою перебувало вдома, передає 24 Канал із посиланням на "Київ24".

Дивіться також Російський обстріл знищив склад фармкомпанії "Оптіма-Фарм": що відомо про збитки

Що відомо про порятунок родини з багатоповерхівки, куди влучив дрон?

На поширених кадрах можна побачити, що у квартирі повністю усе вигоріло. На місці дитячої кімнати зараз – провалля. Як каже пані Ольга, дівчинка, яка тут перебувала, дивом врятувалася. Влучання сталося десь о пів на третю ночі. У цей момент дитина якраз вийшла до вбиральні, що розташовувалася поруч. Дівчинку притиснуло шафкою. Вона закричала. Батьки, хоча було досить пізно, не спали і дивилися фільм у сусідній кімнаті. Саме тому вони швидко відреагували, вибігли та звільнили доньку з ванної.

Вони в останню секунду перед тим, як зайнялася пожежа, вибігли з квартири. Ось такий дивовижний порятунок. Ніхто не загинув, але квартира повністю знищена,

– розповіла киянка.

Який вигляд має квартира після влучання дрона: дивіться відео "Радіо Свободи"

Пані Ольга зазначає, що сусіди, жінка з 19-річною донькою, загинули саме через те, що замкнулись у ванній та не змогли вийти. Вони задихнулись чадним газом.

Які наслідки ворожого обстрілу Києва 26 жовтня?