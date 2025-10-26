Владелица квартиры – Ольга – рассказала журналистам, что сдавала квартиру семье переселенцев из Красного Лимана. На момент атаки супруги вместе с 14-летней дочерью находились дома, передает 24 Канал со ссылкой на "Киев24".

Что известно о спасении семьи из многоэтажки, куда попал дрон?

На распространенных кадрах можно увидеть, что в квартире полностью все выгорело. На месте детской комнаты сейчас – пропасть. Как говорит Ольга, девочка, которая здесь находилась, чудом спаслась. Попадание случилось где-то в половине третьего ночи. В этот момент ребенок как раз вышел в туалет, что находился рядом. Девочку прижало шкафчиком. Она закричала. Родители, хотя было довольно поздно, не спали и смотрели фильм в соседней комнате. Именно поэтому они быстро отреагировали, выбежали и освободили дочь из ванной.

Они в последнюю секунду перед тем, как занялся пожар, выбежали из квартиры. Вот такое удивительное спасение. Никто не погиб, но квартира полностью уничтожена,

– рассказала киевлянка.

Ольга отмечает, что соседи, женщина с 19-летней дочерью, погибли именно из-за того, что заперлись в ванной и не смогли выйти. Они задохнулись угарным газом.

