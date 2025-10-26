Несмотря на это, к сожалению, есть попадания на сразу нескольких локациях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сколько целей сбила ПВО?

Россияне ночью атаковали 101 ударным беспилотником типов "Шахед", "Гербера" и других из Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска в России, а также из Гвардейского, расположенного во временно оккупированном Крыму.

Из 101 цели примерно 60 были "Шахедами". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,

– говорится в сообщении.