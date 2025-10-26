Про це пише 24 Канал з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Що відомо про загиблих через атаку на Київ?

Росіяни знову тероризують людей та завдають ударів по житлових кварталах. Рятувальники під час нічної атаки врятували багатьох людей, медики надали допомогу пораненим. Але, на жаль, троє жителів загинули. Очевидці кажуть, що вони отруїлися димом від пожежі.

Серед загиблих – 19-річна дівчина та її 46-річна мама. Ще одну людину намагаються ідентифікувати.

Загиблі проживали в тому будинку в Деснянському районі, куди цієї злощасної ночі прилетів дрон. Нині там тривають аварійно-рятувальні роботи. Поранень зазнали 29 людей, серед них – семеро дітей.

Працюють на місцях уражень понад сотня рятувальників та поліцейських, десятки одиниць інженерної техніки. Ліквідовують наслідки влучань у дев’ятиповерхівку та шістнадцятиповерховий будинок, розбирають аварійні конструкції, перевіряють стійкість споруд. На двох локаціях досі розбирають завали після попередньої атаки – ДСНС не зупинялися ні на мить, – повідомив міністр.

У столиці тривають аварійно-рятувальні роботи на місцях прильотів / Фото ДСНС Києва

Постраждалі жителі також отримують допомогу психологів ДСНС та поліції, підтримку вже отримали близько 150 людей. Поблизу будинків розгорнуто штаби поліції та рятувальників, де приймають заяви та надають необхідну консультацію.

Що відомо про атаку на Київ 26 жовтня?