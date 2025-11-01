Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Новгород-Северской районной военной администрации Александра Селиверстова.
Какие последствия вражеской атаки по Новгород-Северскому?
Александр Селиверстов рассказал, что враг атаковал Новгород-Северский 2 ударными дронами. Произошло попадание в центре города по центральной площади.
К сожалению, есть повреждения фасадов и окон на нескольких зданиях. Информация о пострадавших уточняется,
– написал чиновник.
Он также показал кадры с последствиями удара по городу. На фото можно увидеть, что из-за вражеской атаки повыбивало стекла, а также образовались воронки и горы строительного мусора.
Последствия вражеской атаки по Новгород-Северскому / Фото из фейсбука Александра Селиверстова
Как оккупанты терроризировали Черниговскую область в последнее время?
Российская армия 29 октября обстреляла телебашню в центре Чернигова. Из-за атаки сама конструкция получила повреждения, местных жителей призвали не приближаться к объекту, во избежание опасности.
За день до этого россияне дважды атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговщины, оставив десятки тысяч потребителей без света. Во время восстановительных работ оккупанты обстреляли ремонтную бригаду, к счастью, работники все же успели спрятаться.
Также серия взрывов в Чернигове раздавалась 27 октября. Тогда ПВО работала по вражеским целям, а неподалеку Чернигова было зафиксировано падение беспилотника.