О последствиях российского удара по городу рассказали в пресс-службе Черниговского городского совета, передает 24 Канал.

Что известно об атаке по черниговской телебашне?

В результате российского обстрела телебашня в центре Чернигова получила повреждения. В ближайшее время запланировали работы по укреплению конструкции.

Местных жителей призывают не подходить к сооружению и воздержаться от пребывания рядом в радиусе 200 метров, во избежание опасности.