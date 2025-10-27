Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Что известно о взрыве в Чернигове вечером 27 октября?

Воздушная тревога в Черниговском районе начала раздаваться в 23:01.

Воздушные силы уже несколько раз предупреждали об опасности, в частности последний раз в 23:45.

Чернигов – БпЛА с востока в направлении города!

– писали там.

До того говорилось, что дроны направляются на Новгород-Северский.

Уже в 23:50 в Чернигове услышали взрыв.

После взрыва корреспонденты Общественного написали, что в Чернигове есть проблемы с мобильной связью.

Впоследствии начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский написал, что зафиксировано падение "Шахеда" в центральной части города. Последствия пока уточняют.

Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог

Враг ударил по базе отдыха на Черниговщине

Начальник Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов указал, что россияне попали тремя ударными дронами по гражданской инфраструктуре Новгород-Северского.

Враг в очередной раз нанес удар по гражданскому объекту, этот раз это база отдыха ООО "Чексил-Ярославная". Пострадала пожилая женщина. В результате попадания загорелся пожар,

– написал он.

Бойцы ГСЧС оперативно локализовали пожар.