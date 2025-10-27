Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Смотрите также Враг атаковал Запорожский район беспилотниками: без электричества более 1700 абонентов
Куда движутся "Шахеды"?
Группа БПЛА на севере Харьковщины, курсом на Богодухов. В воздушном пространстве фиксируют вражеский БПЛА с севера курсом на Чернигов. БпЛА к востоку от Чернигова, курс на юг.17:24, 27 октября17:22, 27 октября16:11, 27 октября
Группа БПЛА на севере Харьковщины, курсом на Богодухов.
В воздушном пространстве фиксируют вражеский БПЛА с севера курсом на Чернигов.
БпЛА к востоку от Чернигова, курс на юг.