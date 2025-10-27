Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Дивіться також Ворог атакував Запорізький район безпілотниками: без електрики понад 1700 абонентів
Куди рухаються "Шахеди"?
Група БпЛА на півночі Харківщини, курсом на Богодухів. В повітряному просторі фіксують ворожий БпЛА з півночі курсом на Чернігів. БпЛА на схід від Чернігова, курс на південь.17:24, 27 жовтня17:22, 27 жовтня16:11, 27 жовтня
Група БпЛА на півночі Харківщини, курсом на Богодухів.
В повітряному просторі фіксують ворожий БпЛА з півночі курсом на Чернігів.
БпЛА на схід від Чернігова, курс на південь.