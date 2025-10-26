Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
До теми Помста ворогу: захисники влаштували "бавовну" на енергооб'єктах у Бердянську і Мелітополі
Що відомо про атаку ворога по Запорізькому районі 26 жовтня?
За даними Івана Федорова, внаслідок ворожого обстрілу у Запорізькому районі без електропостачання залишилися понад 1 700 абонентів.
Енергетики розпочнуть відновлення, як тільки дозволить безпекова ситуація,
– наголосив начальник ОВА.
Також були пошкоджені приватні будинки, спортивний заклад, господарські споруди.
Наслідки російської атаки по Запорізькому району / Фото з телеграм-каналу Івана Федорова
Попередньо, минулося без постраждалих.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.