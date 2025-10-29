Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

К теме На Черниговщине россияне цинично атаковали ремонтную бригаду, которая восстанавливала электроснабжение

Что известно о взрыве в Чернигове?

В 07:49 Воздушные Силы ВСУ предупредили, что на Чернигов движется вражеский беспилотник. Уже в 08:11 в городе прогремел взрыв. В это время продолжалась воздушная тревога.

Начальник МВА Брижинский подтвердил, что по Чернигову россияне применили дрон типа "Шахед".

Позже он добавил, что под атаку попал объект критической инфраструктуры в центре города. Пострадавших в результате этого нет. Больше подробностей городские власти пока не предоставляют.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

К слову, воздушная тревога в Черниговской области раздается уже более четырех часов. Рекомендуем не пренебрегать безопасностью и в случае повторной угрозы находиться в укрытиях.