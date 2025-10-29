Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Що відомо про вибух у Чернігові?

О 07:49 Повітряні Сили ЗСУ попередили, що на Чернігів рухається ворожий безпілотник. Вже о 08:11 в місті пролунав вибух. У цей час тривала повітряна тривога.

Начальник МВА Брижинський підтвердив, що по Чернігову росіяни застосували дрон типу "Шахед".

Пізніше він додав, що під атаку потрапив об'єкт критичної інфраструктури в центрі міста. Постраждалих внаслідок цьго немає. Більше подробиць міська влада поки що не надає.

До слова, повітряна тривога в Чернігівській області лунає вже більше чотирьох годин. Рекомендуємо не нахтувати безпекою та в разі повторної загрози перебувати в укритях.