Про це повідомили у Суспільному. 24 Канал зібрав, що ми знаємо на цей момент.
Хронологія атаки Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": у яких областях зараз тривога
Атака БпЛА 29 жовтня: куди цілив ворог?
У ніч на 29 жовтня у кількох містах України прогриміли вибухи, що стали наслідком нових повітряних атак російських військ.
Зокрема, цієї ночі чули вибухи на Одещині, а саме у Подільську на півночі області. У мережі пишуть, що у місті зникло світло. Перед цим в області фіксували БпЛА ворога, також Повітряні сили оголошували ракетну небезпеку.
А ще у Харківській області кілька вибухів пролунало в Ізюмі. Про це писала Ізюмська МВА. Відомо, що для району була загроза ударних БпЛА.
На локаціях працюють відповідні служби. Дані щодо постраждалих і руйнувань уточнюють.
Де ще були вибухи в Україні минулої доби?
- Увечері 28 жовтня Росія атакувала Чугуїв у Харківській області дронами. На жаль, пошкоджень зазнало цивільне підприємство, виникла пожежа. Інформації про постраждалих не було.
- Раніше російські військові вдарили по енергетичній інфраструктурі Чернігівщини, а під час відновлювальних робіт обстріляли ремонтну бригаду. Люди встигли сховатися.