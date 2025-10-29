Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Якщо у вашому місті чутно сирени – негайно прямуйте в укриття.

Що відомо про повітряну тривогу?

01:41, 29 жовтня

БпЛА на заході Донеччини, курсом на Дніпропетровщину.

01:38, 29 жовтня

  • Загроза застосування ударних БпЛА для Криворізького району на Дніпропетровщини.

  • БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курсом на Чаплине.

  • БпЛА на Сумщині в районі н.п. Ворожба, курсом на південь.

01:05, 29 жовтня

Ударні БпЛА на Херсонщині, курсом на Миколаївщину.

00:59, 29 жовтня

БпЛА на півночі Чернігівщини з півдня на н.п. Городня.

00:41, 29 жовтня

БпЛА на Сумщині: на південь від н.п.Свеса, курсом на північ та на північ від н.п. Путивль, курсом на захід.

00:14, 29 жовтня

БпЛА на півдні від Запоріжжя, курсом на північ та південь.

00:13, 29 жовтня

БпЛА на сході Дніпропетровщини, на південно-західний напрямок.

00:11, 29 жовтня

БпЛА з Сумщини, на Полтавщину, в напрямку н.п. Зіньків.