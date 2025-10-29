Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Якщо у вашому місті чутно сирени – негайно прямуйте в укриття.

Дивіться також Росія вдарила по Чугуєву безпілотниками: на місці спалахнула пожежа, є руйнування

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті