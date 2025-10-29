Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Якщо у вашому місті чутно сирени – негайно прямуйте в укриття.
Дивіться також Росія вдарила по Чугуєву безпілотниками: на місці спалахнула пожежа, є руйнування
Що відомо про повітряну тривогу?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА на заході Донеччини, курсом на Дніпропетровщину. Загроза застосування ударних БпЛА для Криворізького району на Дніпропетровщини. БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курсом на Чаплине. БпЛА на Сумщині в районі н.п. Ворожба, курсом на південь. Ударні БпЛА на Херсонщині, курсом на Миколаївщину. БпЛА на півночі Чернігівщини з півдня на н.п. Городня. БпЛА на Сумщині: на південь від н.п.Свеса, курсом на північ та на північ від н.п. Путивль, курсом на захід. БпЛА на півдні від Запоріжжя, курсом на північ та південь. БпЛА на сході Дніпропетровщини, на південно-західний напрямок. БпЛА з Сумщини, на Полтавщину, в напрямку н.п. Зіньків.
