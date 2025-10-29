Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Если в вашем городе слышно сирены – немедленно направляйтесь в укрытие.
Что известно о воздушной тревоге?
Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
БПЛА на западе Донетчины, курсом на Днепропетровщину. Угроза применения ударных БПЛА для Криворожского района на Днепропетровщине. БПЛА на юге Днепропетровщины, курсом на Чаплино. БПЛА на Сумщине в районе н.п. Ворожба, курсом на юг. Ударные БПЛА на Херсонщине, курсом на Николаевщину. БПЛА на севере Черниговщины с юга на н.п. Городня. БПЛА на Сумщине: на юг от н.п.Свеса, курсом на север и на север от н.п. Путивль, курсом на запад. БПЛА на юге от Запорожья, курсом на север и юг. БПЛА на востоке Днепропетровщины, на юго-западное направление. БПЛА с Сумщины, на Полтавщину, в направлении н.п. Зеньков.
