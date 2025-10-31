Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи під Черкасами?
Тривогу у Черкаському районі оголосили ще о 21:02. Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників.
БпЛА на сході Черкащини, курс – західний/південно-західний,
– писали військові.
О 21:41 Повітряні сили зазначили, що БпЛА рухаються в напрямку Черкас з півночі. Про вибухи біля міста стало відомо о 22:07, про це написали місцеві кореспонденти.
"Поблизу Черкас та на околицях міста працює ППО", – повідомляють кореспонденти Суспільного.