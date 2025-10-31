Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи під Черкасами?

Тривогу у Черкаському районі оголосили ще о 21:02. Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників.

БпЛА на сході Черкащини, курс – західний/південно-західний,

– писали військові.

О 21:41 Повітряні сили зазначили, що БпЛА рухаються в напрямку Черкас з півночі. Про вибухи біля міста стало відомо о 22:07, про це написали місцеві кореспонденти.

"Поблизу Черкас та на околицях міста працює ППО", – повідомляють кореспонденти Суспільного.