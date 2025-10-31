Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунали сирени – негайно прямуйте в укриття.

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де зараз оголошена тривога: дивіться на карті

20:05, 31 жовтня

Група БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину.

19:42, 31 жовтня

  • Нові групи БпЛА на півдні Сумщини курсом на Харківщину та Полтавщину;

  • Нові групи БпЛА на заході Донеччини, курс – південний/південно-західний;

  • БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північно-західний;

  • БпЛА на межі Миколаївщини і Херсонщини в північному напрямку;

  • БпЛА на півночі від Чернігова курс – північно-західний, та на півночі від н.п.Мена, курс – північно-східний;

  • БпЛА на заході Харківщини, курс – південно-західний.

19:35, 31 жовтня

БпЛА в напрямку Чернігова.

19:09, 31 жовтня

Ворожий розвідувальний БпЛА на Миколаївщині. Залучено засоби для збиття.

18:54, 31 жовтня

Повторні пуски БпЛА типу "Шахед" з Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Курська

18:50, 31 жовтня

БпЛА курсом на/повз Нікополь (Дніпропетровщина).

18:47, 31 жовтня

БпЛА в напрямку Сум.

18:44, 31 жовтня

  • БпЛА на Сумщині в центральній частині, курс на Полтавщину;

  • БпЛА на Чернігівщині, курс на/повз Носівку;

  • БпЛА в напрямку Кривого Рогу з півдня.

18:26, 31 жовтня

  • БпЛА на Чернігівщині, курс на/повз Ніжин, Сновськ;

  • БпЛА на Сумщині в центральній частині, курс – західний;

  • БпЛА на Херсонщині, курс – Криворізький р-н Дніпропетровщини.

18:01, 31 жовтня

Ворожий розвідувальний БпЛА на Херсонщині. Залучено засоби для збиття.

17:57, 31 жовтня

БпЛА на межі Донеччини і Дніпропетровщини, курс – північно-східний.

17:46, 31 жовтня

БпЛА на/повз Суми та в напрямку Чернігова.

17:36, 31 жовтня

Ворожий БпЛА в напрямку Сум з півночі.

17:35, 31 жовтня

БпЛА на Харківщині на/повз н.п.Донець в північно-західному напрямку.

17:28, 31 жовтня

БпЛА на Чернігівщині в районі н.п.Корюківка та Сновськ.

17:23, 31 жовтня

БпЛА на південному сході Харківщини, курсом на північ.

16:51, 31 жовтня

БпЛА на Дніпропетровщині, курс – н.п. Петропавлівка з півночі.

16:18, 31 жовтня

БпЛА на Дніпропетровщині, курс – н.п.Павлоград/н.п.Тернівка.