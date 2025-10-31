Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунали сирени – негайно прямуйте в укриття.
До теми Чому наша ППО збиває менше "Шахедів": ексофіцер Повітряних сил назвав причину
Що відомо про повітряну тривогу?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де зараз оголошена тривога: дивіться на карті
Група БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину. Нові групи БпЛА на півдні Сумщини курсом на Харківщину та Полтавщину; Нові групи БпЛА на заході Донеччини, курс – південний/південно-західний; БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північно-західний; БпЛА на межі Миколаївщини і Херсонщини в північному напрямку; БпЛА на півночі від Чернігова курс – північно-західний, та на півночі від н.п.Мена, курс – північно-східний; БпЛА на заході Харківщини, курс – південно-західний. БпЛА в напрямку Чернігова. Ворожий розвідувальний БпЛА на Миколаївщині. Залучено засоби для збиття. Повторні пуски БпЛА типу "Шахед" з Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Курська БпЛА курсом на/повз Нікополь (Дніпропетровщина). БпЛА в напрямку Сум. БпЛА на Сумщині в центральній частині, курс на Полтавщину; БпЛА на Чернігівщині, курс на/повз Носівку; БпЛА в напрямку Кривого Рогу з півдня. БпЛА на Чернігівщині, курс на/повз Ніжин, Сновськ; БпЛА на Сумщині в центральній частині, курс – західний; БпЛА на Херсонщині, курс – Криворізький р-н Дніпропетровщини. Ворожий розвідувальний БпЛА на Херсонщині. Залучено засоби для збиття. БпЛА на межі Донеччини і Дніпропетровщини, курс – північно-східний. БпЛА на/повз Суми та в напрямку Чернігова. Ворожий БпЛА в напрямку Сум з півночі. БпЛА на Харківщині на/повз н.п.Донець в північно-західному напрямку. БпЛА на Чернігівщині в районі н.п.Корюківка та Сновськ. БпЛА на південному сході Харківщини, курсом на північ. БпЛА на Дніпропетровщині, курс – н.п. Петропавлівка з півночі. БпЛА на Дніпропетровщині, курс – н.п.Павлоград/н.п.Тернівка.
