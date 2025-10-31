Про це в етері 24 Каналу зазначив колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, додавши, що протягом місяця Росія запустила майже 70 балістичних ракет, а це середній показник того, що вона виробляє щомісячно.

Ворог намагається обходити нашу ППО

Колишній офіцер Повітряних сил пояснив, що противник активно займається модернізацією та покращенням своїх спроможностей. Україна ж, з його слів, суттєво обмежена можливостями наданих їй систем ППО.

"Так, ми розробляємо свої рішення, шукаємо їх щодо дронів-перехоплювачів. Це один з елементів, але ж таки тактика використання і перехоплення залишається в межах того, що було раніше винайдено. Треба дивитися у напрямку збільшення можливостей і створення більше зенітних ракет й систем, які працювали б на більшу дистанцію", – озвучив Храпчинський.

Він наголосив на тому, що потрібні системи, які дозволили б побудувати розлогу радіолокаційну детекцію, щоб мати чітку координату будь-якої ворожої цілі, яка перебуває в повітрі. Адже по суті система ППО, як пояснив Храпчинський, працює за таким принципом: виявити ціль, обрати засіб для протидії, знищити її.

Те, що ми бачимо по картах прольоту, свідчить про те, що ворог активно використовує розвідувальні дані, які дозволяють йому суттєво обходити основні зони розташування українських систем ППО,

– зауважив Храпчинський.

Це суттєво, з його слів, впливає на спроможність перехоплення, тому що деякі системи мають "сліпі" зони. Ворог активно вишукує ці дірки й використовує їх для свого повітряного нападу.

Нещодавні атаки Росії: як відпрацювала ППО?