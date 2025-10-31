Об этом в эфире 24 Канала отметил бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, добавив, что в течение месяца Россия запустила почти 70 баллистических ракет, а это средний показатель того, что она производит ежемесячно.
Враг пытается обходить нашу ПВО
Бывший офицер Воздушных сил объяснил, что противник активно занимается модернизацией и улучшением своих возможностей. Украина же, по его словам, существенно ограничена возможностями предоставленных ей систем ПВО.
"Да, мы разрабатываем свои решения, ищем их относительно дронов-перехватчиков. Это один из элементов, но все же тактика использования и перехвата остается в пределах того, что было ранее изобретено. Надо смотреть в направлении увеличения возможностей и создания больше зенитных ракет и систем, которые работали бы на большую дистанцию", – озвучил Храпчинский.
Он отметил, что нужны системы, которые позволили бы построить широкую радиолокационную детекцию, чтобы иметь четкую координату любой вражеской цели, которая находится в воздухе. Ведь по сути система ПВО, как объяснил Храпчинский, работает по такому принципу: обнаружить цель, выбрать средство для противодействия, уничтожить ее.
То, что мы видим по картам пролета, свидетельствует о том, что враг активно использует разведывательные данные, которые позволяют ему существенно обходить основные зоны расположения украинских систем ПВО,
– отметил Храпчинский.
Это существенно, по его словам, влияет на способность перехвата, потому что некоторые системы имеют "слепые" зоны. Враг активно выискивает эти дыры и использует их для своего воздушного нападения.
Недавние атаки России: как отработала ПВО?
В ночь на 31 октября вражеская армия осуществила очередной обстрел украинских городов, применив одну баллистическую ракету "Искандер-М"; 145 дронов, почти 90 из них это "Шахеды". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы. Удалось противодействовать баллистике и 107 БПЛА. Зафиксировано попадание 36 дронов на 20 локациях.
30 октября Россия запустила по Украине более 700 средств поражения, среди них беспилотники и ракеты. Это повлекло существенную нагрузку на украинские системы ПВО. Радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили 52 ракеты, из которых 9 – баллистические; 653 БпЛА, из них почти 400 – "Шахеды". ПВО сбила 623 вражеские цели: 592 дронов, 7 "Калибров", один "Искандер-К"; 21 крылатую ракету типа Х-101; две управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Зафиксированы прямые попадания 16 ракет и 63 ударных БпЛА на 20 локациях.