Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Как ночью отработала ПВО?
По данным Воздушных сил, с 19:00 30 октября россияне атаковали Украину 1 баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области и 145 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов из Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, а также Чауды и Гвардейского в Крыму. Примерно 90 из всех БпЛА были "Шахедами".
Атаку врага отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.
Предварительно, по состоянию на 9:00 ПВО сбила/подавила 1 баллистическую ракету и 107 вражеских беспилотников в северных, южных и восточных областях.
К сожалению, есть попадание 36 ударных БпЛА на 20 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!
– отмечают Воздушные силы.
Какие последствия ночной атаки?
Вечером 30 октября Россия обстреляла Сумы, попав в жилые дома. Пострадали 15 человек, среди них – 4 ребенка. Было возгорание нескольких квартир, повреждены хозяйственные постройки и АЗС.
Также Россия массированно атаковала пассажирское депо в Сумах, повредив и уничтожив хозяйственные помещения, а также подвижной состав. После этого террор России не закончился – утром в Сумах снова слышали взрыв.
Неспокойно было на Днепропетровщине. Туда летела баллистика и авиабомба.