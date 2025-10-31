Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Как ночью отработала ПВО?

По данным Воздушных сил, с 19:00 30 октября россияне атаковали Украину 1 баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области и 145 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов из Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, а также Чауды и Гвардейского в Крыму. Примерно 90 из всех БпЛА были "Шахедами".

Атаку врага отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

Предварительно, по состоянию на 9:00 ПВО сбила/подавила 1 баллистическую ракету и 107 вражеских беспилотников в северных, южных и восточных областях.

К сожалению, есть попадание 36 ударных БпЛА на 20 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!

– отмечают Воздушные силы.

Какие последствия ночной атаки?