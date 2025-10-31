Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о взрыве в Сумах?

Воздушную тревогу на Сумщине объявили в 7:39.

О взрывах местные СМИ сообщили через час – в 8:37.

КАБы на Сумщину!

– написали в Воздушных силах через несколько минут после этого, в 8:44.

Пока официально власти не сообщали о причинах и возможных последствиях атаки.

Ночью Россия атаковала Сумскую область