Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Что известно о взрыве в Сумах?
Воздушную тревогу на Сумщине объявили в 7:39.
О взрывах местные СМИ сообщили через час – в 8:37.
КАБы на Сумщину!
– написали в Воздушных силах через несколько минут после этого, в 8:44.
Пока официально власти не сообщали о причинах и возможных последствиях атаки.
Ночью Россия атаковала Сумскую область
- В ночь на 31 октября россияне атаковали Сумы, попав в жилые дома. Пострадали 15 человек, в том числе 4 ребенка. В результате атаки загорелись несколько квартир, повреждены хозяйственные постройки и АЗС.
Также этой ночью в Сумах Россия массированно атаковала пассажирское депо "Шахедами". Повреждены и уничтожены хозяйственные помещения, а также подвижной состав. Несмотря на атаку, пассажиры отправились вовремя.