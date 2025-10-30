Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Отметим, что на момент взрыва в некоторых районах региона была объявлена воздушная тревога.

Смотрите также Россия массированно терроризирует Украину дронами и ракетами: какие последствия атаки

Что известно о взрывах в Сумах?

Воздушную тревогу в Сумском районе объявили в 10:51. Для Конотопского и Шосткинского районов опасность продолжается еще с 07:49. Воздушные силы сообщали об ударных беспилотниках на севере региона.

Согласно обнародованной информации, они, находясь в воздушном пространстве региона, двигались на Черниговскую область. Уже в 11:16 появились первые сообщения о том, что в областном центре было громко.

В Сумах был слышен звук взрыва,

– говорится в сообщении.

Через несколько минут в Воздушных силах сообщили о БпЛА, которые движутся в направлении Конотопа. Отметим, что по состоянию на 11:30 угроза для области остается, не покидайте укрытий до отбоя воздушной тревоги.

Какие последствия удара?

По словам начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова, под российский удар попала гражданская инфраструктура в Заречном районе областного центра. Сейчас выясняют обстоятельства.

Предварительно есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы, выясняем все последствия,

– написал он.

Обратите внимание! Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.

Что известно о ночной российской атаке?