Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Отметим, что на момент взрыва в некоторых районах региона была объявлена воздушная тревога.

Смотрите также Россия массированно терроризирует Украину дронами и ракетами: какие последствия атаки

Что известно о взрывах в Сумах?

Воздушную тревогу в Сумском районе объявили в 10:51. Для Конотопского и Шосткинского районов опасность продолжается еще с 07:49. Воздушные силы сообщали об ударных беспилотниках на севере региона.

Согласно обнародованной информации, они, находясь в воздушном пространстве региона, двигались на Черниговскую область. Уже в 11:16 появились первые сообщения о том, что в областном центре было громко.

В Сумах был слышен звук взрыва,
– говорится в сообщении.

Через несколько минут в Воздушных силах сообщили о БпЛА, которые движутся в направлении Конотопа. Отметим, что по состоянию на 11:30 угроза для области остается, не покидайте укрытий до отбоя воздушной тревоги.

Какие последствия удара?

По словам начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова, под российский удар попала гражданская инфраструктура в Заречном районе областного центра. Сейчас выясняют обстоятельства.

Предварительно есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы, выясняем все последствия,
написал он.

Что известно о ночной российской атаке?

  • Руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что регион тоже попал под комбинированный удар. В области из-за атаки повреждены 2 объекта энергетической инфраструктуры.
  • Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что в регионе из-за атаки были повреждены 2 домохозяйства. Также есть аварийные отключения. Информации о пострадавших пока нет.
  • В Черкасской области на Звенигородщине обломки повредили ЛЭП, выбили окна и изуродовали кровли четырех частных домов. На другой локации загорелось здание фермерского хозяйства.