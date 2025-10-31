Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Дивіться також Росія вдарила "Італмасом" по Сумах: є влучання в АЗС, постраждали люди

Що відомо про вибух у Сумах?

Повітряну тривогу на Сумщині оголосили о 7:39.

Про вибухи місцеві ЗМІ повідомили за годину – о 8:37.

КАБи на Сумщину!

– написали у Повітряних силах за кілька хвилин після цього, о 8:44.

Наразі офіційно влада не повідомляла про причини та можливі наслідки атаки.

Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше — тут.

Вночі Росія атакувала Сумщину