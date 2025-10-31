Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Що відомо про атаку?

За словами Григорова, російські загарбники спрямували по Сумах 10 безпілотників лише за одну годину.

Всі удари – прицільно в цивільну інфраструктуру,

– підкреслив він.

Унаслідок обстрілу є влучання у дев'ятиповерхівку та двоповерховий житловий будинок у різних районах міста. Двом постраждалим із багатоповерхівки – неповнолітній дівчині та літній жінці вже надали допомогу на місці.

Виконувач обов'язків міського голови Сум зазначив, що окупанти вдарили по будинку в Зарічному районі міста. Інформація про постраждалих уточнюється. Своєю чергою, керівник Міської військової адміністрації додав, що також пошкоджений двоповерховий житловий будинок у Ковпаківському районі. Відомо, за його словами, про 4 постраждалих.

Людям, чиї оселі пошкоджені, надається необхідна допомога. Для мешканців відкрили штаб допомоги: жителі можуть прийти в укриття сусідньої школи, де організовано тимчасовий прихисток і допомогу. Також там є Пункт незламності, де можна зігрітися та зарядити гаджети.