Ворог випустив по регіону десятки дронів і ракет, є руйнування житлових будинків та об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна, пише 24 Канал.

Скільки цивільних постраждало внаслідок ворожого обстрілу?

За даними місцевої адміністрації постраждало п'ятеро цивільних, серед них – семирічна дівчинка.

Двох дорослих доставили до лікарні та госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще двоє отримали легкі поранення й відмовились від госпіталізації.

Дівчинку доставили до лікарні у вкрай тяжкому стані, та попри зусилля медиків – її врятувати не вдалось.

Місцева влада висловила глибокі співчуття родині загиблої та закликала мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Що відомо про наслідки атаки на Вінниччину 30 жовтня?

Для масованого обстрілу Вінницької області ворог використав більш ніж 90 дронів-камікадзе та 23 крилаті ракети. Попри роботу сил ППО частина цілей все ж досягла території області. Пошкоджено об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, зокрема 23 житлові будинки. Один із них – двоповерховий, де мешкала 21 людина – зазнав серйозних руйнувань. Усіх жителів евакуювали. Наразі фахівці перевіряють, чи можна буде відновити будівлю.

На місцях влучань працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки пожеж. Також залучена поліція, представники СБУ та комісія місцевої влади, які фіксують наслідки ударів та масштаби руйнувань.

Які об'єкти на Вінниччині атакували росіяни цієї ночі?