Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першу заступницю начальника обласної військової адміністрації Наталю Заболотну та секретаря Ладижинської міської ради Олександра Коломійця.
Які наслідки атаки?
За словами Наталі Заболотної, є постраждалі серед цивільного населення, серед них 4 дорослих з пораненнями легкої та середньої ступенів тяжкості, а також 7-річна дитина, яка, як зазначається, перебуває у важкому стані.
Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки, рятувальники намагаються загасити пожежі. Вибухотехніки проводять огляд, комісії фіксують пошкодження цивільних будівель та транспортних засобів.
Поступово відновлюємо електропостачання в області. Дякую силам ППО за захист неба над Вінниччиною. Дякую всім тим, хто зараз працює над ліквідацією наслідків російського ворожого обстрілу,
– ідеться у повідомленні.
В одному з міст готуються до ускладнень
Згідно з оприлюдненою інформацією, у Ладижині провели комісію з техногенно-екологічної безпеки. Всі відповідні служби отримали доручення здійснити заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у місті.
Забезпечується запуск міжбудинкових колонок водопостачання, організовується підвіз технічної води; готується до запуску альтернативна система теплопостачання; садочки сьогодні не працюватимуть,
– ідеться у повідомленні.
Після відбою повітряної тривоги почнуть працювати групи для оцінки руйнувань. Мешканці будинків, які постраждали найбільше будуть відселені.
Що відомо про наслідки атаки на енергетику?
На Звенигородщині Черкаської області уламки дрона пошкодили ЛЕП, вибили вікна та понівечили покрівлі щонайменше чотирьох приватних будинків. На іншій локації загорілася будівля фермерського господарства.
Міністр енергетики Світлана Гринчук заявила, що рятувальники, ремонтні служби та енергетики перейдуть до усунення наслідків удару, оцінки збитків та відновлення електропостачання, щойно це стане можливим.
Зазначимо також, що внаслідок атаки на енергетику у більшості регіонів запроваджені аварійні відключення електроенергії. Відновлювальні роботи почнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація.