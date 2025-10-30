Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника областной военной администрации Наталью Заболотную и секретаря Ладыжинского городского совета Александра Коломийца.

Какие последствия атаки?

По словам Натальи Заболотной, есть пострадавшие среди гражданского населения, среди них 4 взрослых с ранениями легкой и средней степеней тяжести, а также 7-летний ребенок, который, как отмечается, находится в тяжелом состоянии.

Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки, спасатели пытаются потушить пожары. Взрывотехники проводят осмотр, комиссии фиксируют повреждения гражданских зданий и транспортных средств.

Постепенно восстанавливаем электроснабжение в области. Спасибо силам ПВО за защиту неба над Винницкой областью. Спасибо всем тем, кто сейчас работает над ликвидацией последствий российского вражеского обстрела,

– говорится в сообщении.

В одном из городов готовятся к осложнениям

Согласно обнародованной информации, в Ладыжине провели комиссию по техногенно-экологической безопасности. Все соответствующие службы получили поручение осуществить мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе.

Обеспечивается запуск дворовых колонок водоснабжения, организуется подвоз технической воды; готовится к запуску альтернативная система теплоснабжения; сады сегодня не будут работать,

– говорится в сообщении.

После отбоя воздушной тревоги начнут работать группы для оценки разрушений. Жители домов, которые пострадали больше всего будут отселены.

Что известно о последствиях атаки на энергетику?