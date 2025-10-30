Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника областной военной администрации Наталью Заболотную и секретаря Ладыжинского городского совета Александра Коломийца.
Смотрите также Терроризировали всю страну: карта пролета вражеских ракет и дронов
Какие последствия атаки?
По словам Натальи Заболотной, есть пострадавшие среди гражданского населения, среди них 4 взрослых с ранениями легкой и средней степеней тяжести, а также 7-летний ребенок, который, как отмечается, находится в тяжелом состоянии.
Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки, спасатели пытаются потушить пожары. Взрывотехники проводят осмотр, комиссии фиксируют повреждения гражданских зданий и транспортных средств.
Постепенно восстанавливаем электроснабжение в области. Спасибо силам ПВО за защиту неба над Винницкой областью. Спасибо всем тем, кто сейчас работает над ликвидацией последствий российского вражеского обстрела,
– говорится в сообщении.
В одном из городов готовятся к осложнениям
Согласно обнародованной информации, в Ладыжине провели комиссию по техногенно-экологической безопасности. Все соответствующие службы получили поручение осуществить мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе.
Обеспечивается запуск дворовых колонок водоснабжения, организуется подвоз технической воды; готовится к запуску альтернативная система теплоснабжения; сады сегодня не будут работать,
– говорится в сообщении.
После отбоя воздушной тревоги начнут работать группы для оценки разрушений. Жители домов, которые пострадали больше всего будут отселены.
Что известно о последствиях атаки на энергетику?
На Звенигородщине Черкасской области обломки дрона повредили ЛЭП, выбили окна и изуродовали кровли по меньшей мере четырех частных домов. На другой локации загорелось здание фермерского хозяйства.
Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что спасатели, ремонтные службы и энергетики перейдут к устранению последствий удара, оценки ущерба и восстановления электроснабжения, как только это станет возможным.
Отметим также, что в результате атаки на энергетику в большинстве регионов введены аварийные отключения электроэнергии. Восстановительные работы начнутся сразу, как это позволит ситуация с безопасностью.