Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Что известно об отключении света?

Россияне цинично атаковали Украину ночью 30 октября, применив для террора ракеты и дроны. После атаки в большинстве регионов вводят аварийные отключения.

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру – в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии,

В Укрэнерго указали, что восстановительные работы начнутся сразу, как это позволит ситуация с безопасностью, добавив, что аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Добавим, что в результате массированного обстрела по команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения.

Удар по энергетике